Jak Thomas do nas przyszedł, to nikt nie wiedział, czego się spodziewać i jak to będzie wyglądać. Zaczęliśmy po prostu pracować, nie było za wiele gadania. Po jakimś czasie już się poznaliśmy i zrozumieliśmy, co i jak u niego funkcjonuje. Okazało się, że razem z Thomasem złapaliśmy podobny pomysł na moje skoki. Trener miał podobną wizję do tej, którą miałem ja. Gdy koncepcja trenera i zawodnika jest taka sama, wtedy jest prościej. Nie ma wtedy nieporozumień i konfliktów, tylko idzie się w jedną stronę

~ powiedział Żyła w rozmowie z serwisem prasowym PZN.