To był klucz do sukcesu Kacpra Tomasiaka. Nagłe przebudzenie Polaka

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Kacper Tomasiak napisał historię, w którą trudno uwierzyć. W wieku 19 lat zdobył dwa medale zimowych igrzysk olimpijskich na jednej imprezie. Sukcesu na dużej skoczni niewielu się spodziewało, patrząc na to, jak skakał w treningach. Ale on znalazł klucz do sukcesu i zdradził, co nim było. A wszystko tuż przed konkursem.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim i złotym kasku z goglami na tle tablicy wyników podczas zimowej olimpiady.
Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Kacper Tomasiak oddał sześć skoków treningowych i tylko raz wskoczył do "10". Ten sygnał, jaki wówczas wysłał, przeszedł nieco niezauważony. Wszystko dlatego, że bardzo dobrze skakał Kamil Stoch i to w nim upatrywaliśmy naszej największej nadziei

Tomasiak nie był zatem zaliczany do grona wielkich faworytów i to być może mu pomogło. Od pierwszego skoku w sobotę, zaskakiwał. Także samego siebie.

Kacper Tomasiak z kolejnym medalem! Kapitalny konkurs, brąz dla Polaka

Apoloniusz Tajner: Od wielu lat oglądałem skoki ze spokojem, a Tomasiak znów obudził we mnie emocjePolsat Sport

Kacper Tomasiak mówił o problemach i o tym, jak sobie z nimi poradził

W serii próbnej Tomasiak był trzeci i rozbudził nasze nadzieje. Po pierwszej serii konkursowej zajmował czwarte miejsce. W drugiej uzyskał trzeci wynik i wskoczył na najniższy stopień podium.

W treningach skakałem dużo słabiej od tych gorszych skoków na normalnej skoczni. Miałem problemy ze wstrzeleniem się w próg na tej skoczni. On dla mnie był trochę specyficzny. Udało się go jednak wyczuć w odpowiednim momencie. To nie była wielka różnica w porównaniu do treningów. Tam były jednak minimalne niedociągnięcia
tłumaczył Tomasiak.

Zaskakujące jest to, z jaką łatwością ten chłopak z trybu treningowego przechodzi do trybu zawodów. Potrafi się naprawdę zmobilizować na konkursy.

- Do tego właśnie dążę. Pomaga mi to, że presja nie powoduje u mnie błędów w technice. A nawet pomaga, bo dzięki niej moc na progu jest większa - mówił Tomasiak.

- Nawet po treningach wiedziałem, że jeśli oddam w konkursie dobre skoki, to możliwa będzie nawet walka o medale. Dobrze, że się udało, choć na pewno jest lekkie zaskoczenie - dodał.

Pierwszy medal nasz skoczek dedykował rodzicom, a drugi - kibicom.

- Tylu ich przyszło. Ten doping było słychać nawet na górze. Cieszy takie wsparcie - przyznał Tomasiak, który właśnie zgarnął drugą maskotkę igrzysk. Polak zdradził, że pierwszą oddał siostrze.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Zobacz również:

Anna Milerska
Polacy

Deklaruje, że jest Polką. Na igrzyskach startuje w innych barwach

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Skoczek narciarski w białym kombinezonie i złotym kasku ląduje na nartach podczas zawodów olimpijskich, w tle śnieżne podłoże i kilkuosobowy tłum niewyraźnych postaci.
Kacper TomasiakMatthias Schrader/Associated Press/East NewsEast News
Sportowiec ubrany w biały strój z polskim godłem na piersi trzyma brązowy medal olimpijski i maskotkę igrzysk zimowych. Na głowie czerwona czapka, w tle neutralne, białe otoczenie.
Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
Trzech sportowców siedzi przy stole konferencyjnym podczas konferencji prasowej olimpijskiej Milano Cortina 2026, na tle niebieskiej ściany z logotypami sponsorów oraz partnerów imprezy.
Od lewej: Ren Nikaido, Domen Prevc i Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja