To był klucz do sukcesu Kacpra Tomasiaka. Nagłe przebudzenie Polaka

Kacper Tomasiak oddał sześć skoków treningowych i tylko raz wskoczył do "10". Ten sygnał, jaki wówczas wysłał, przeszedł nieco niezauważony. Wszystko dlatego, że bardzo dobrze skakał Kamil Stoch i to w nim upatrywaliśmy naszej największej nadziei

Tomasiak nie był zatem zaliczany do grona wielkich faworytów i to być może mu pomogło. Od pierwszego skoku w sobotę, zaskakiwał. Także samego siebie.

Kacper Tomasiak mówił o problemach i o tym, jak sobie z nimi poradził

W serii próbnej Tomasiak był trzeci i rozbudził nasze nadzieje. Po pierwszej serii konkursowej zajmował czwarte miejsce. W drugiej uzyskał trzeci wynik i wskoczył na najniższy stopień podium.

W treningach skakałem dużo słabiej od tych gorszych skoków na normalnej skoczni. Miałem problemy ze wstrzeleniem się w próg na tej skoczni. On dla mnie był trochę specyficzny. Udało się go jednak wyczuć w odpowiednim momencie. To nie była wielka różnica w porównaniu do treningów. Tam były jednak minimalne niedociągnięcia

Zaskakujące jest to, z jaką łatwością ten chłopak z trybu treningowego przechodzi do trybu zawodów. Potrafi się naprawdę zmobilizować na konkursy.

- Do tego właśnie dążę. Pomaga mi to, że presja nie powoduje u mnie błędów w technice. A nawet pomaga, bo dzięki niej moc na progu jest większa - mówił Tomasiak.

- Nawet po treningach wiedziałem, że jeśli oddam w konkursie dobre skoki, to możliwa będzie nawet walka o medale. Dobrze, że się udało, choć na pewno jest lekkie zaskoczenie - dodał.

Pierwszy medal nasz skoczek dedykował rodzicom, a drugi - kibicom.

- Tylu ich przyszło. Ten doping było słychać nawet na górze. Cieszy takie wsparcie - przyznał Tomasiak, który właśnie zgarnął drugą maskotkę igrzysk. Polak zdradził, że pierwszą oddał siostrze.

