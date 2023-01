Najlepsi skoczkowie świata najpierw mają zameldować się na obiekcie im. Adama Małysza w Wiśle-Malince (12-14.01), następnie w kompleksie Skalite w Szczyrku (16-17.01), by zwieńczyć turniej startem na Wielkiej Krokwi w Zakopanem (19-21.01).

By ta się stało, spełniony musi być w zasadzie tylko jeden warunek - w przyszłym roku nie może się odbyć FIS Games. Chodzi o multi-zawody obejmujące programem wszystkie dyscypliny objęte kuratelą światowej federacji narciarskiej. Miałyby się one odbywać w latach nieolimpijskich.

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe FIS Games zostaną zorganizowane dopiero w 2028 roku. To oznacza, że już w przyszłym sezonie pole do popisu dostaną polscy działacze. I polscy kibice.