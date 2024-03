Thurnbichlera czekają trudne rozmowy. "Starszyzna musi się zgodzić na pewne rzeczy"

"Było wiele błędów przed sezonem. Starszyzna musi się zgodzić na pewne rzeczy"

- Ostatnio miałem taką rozmowę z Piotrkiem Żyłą. Chciałem wiedzieć, jak on to widzi. On czeka na rozmowę z Thomasem. Powiedział jednak bardzo ważną rzecz, że dalej wierzy w to, że to wszystko może dobrze działać. Potrzeba jednak najpierw rozmowy. On sam chciałby mieć też większą swobodę. Wolałby mieć więcej normalnego treningu niż zgrupowań. Zawodnicy muszą być bardziej świadomi. Jeżeli czują się zmęczeni, to od razu powinni o tym powiedzieć trenerowi. Zasygnalizować, że potrzebują odpoczynku. Chciałbym słyszeć od starszych zawodników, żeby powiedzieli, co myślą i jak chcieliby trenować. Trener jest potrzebny im tak naprawdę tylko do nadzoru, ale też do tego, by czasami coś podpowiedzieć. Oni są bowiem bardzo doświadczeni i znają doskonale swój organizm. Sami są też w stanie dużo zrobić - zakończył Małysz.