Thurnbichler zwolniony? Jest reakcja legendy skoków. Koszmar Polaków trwa

Ja nie zamierzam nikogo zwalniać, bo nie ja wybierałem sztab szkoleniowy. Austriacka szkoła skoków to uznana w świecie marka. Widać to zresztą po wynikach zawodników z tego kraju w tym sezonie. Bądźmy zatem dobrej myśli

Skoki narciarskie - Puchar Świata. Wojciech Fortuna wprost na temat zwolnienia Thomasa Thurnbichlera

Sam szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" nie ukrywa, że przed nimi i jego podopiecznymi duża praca, by gonić czołówkę. Zaznaczył przy tym, że ta pogoń nie jest skazana na porażkę, lecz zawodnicy muszą mu zaufać i podążać za jego planem. - Jasne jest, że musimy się poprawić . Poziom czołowej 10-15 zawodników jest bardzo wysoki, ale nie jest on dla nas nieosiągalny. Musimy wykonać po prostu dobrą pracę, a zawodnicy muszą podążać z nami tą drogą . Muszą być pewni i przekonani wobec obranego kierunku. Wtedy poradzimy sobie jako zespół - powiedział trener Thomas Thurnbichler .

Niedzielne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich wygrał - podobnie jak trzy poprzednie konkursy - Stefan Kraft . Austriak imponuje formą na starcie sezonu i zdaje się być wręcz nie do zatrzymania dla swoich rywali.

Stefan Kraft skacze jak natchniony. To niezwykle sympatyczny chłopak i życzę mu, aby triumfował w kolejnych zawodach i przesuwał się wyżej w klasyfikacji skoczków z największą liczbą zwycięstw. Nam pozostaje wierzyć, że jeszcze tej zimy obok niego na podium staną reprezentacji Polski. Ufam, że tak będzie