Thurnbichler zdradził tajemnicę Wąska. "Nie do końca dobrze funkcjonowała jego głowa"

"To na pewno nie był dobry dzień. Mamy problem ze środkiem ciężkości. Przez to zawodnicy nie wybijają się dobrze, biodra są w złym miejscu. Loty nie są dobre Kuba i Piotrek oddali dobre skoki. Na pewno mogą wiele poprawić. A reszta ma problemy " - mówił jeszcze w sobotę Thomas Thurnbichler.

Niedziela w Oberstdorfie szczęśliwsza dla Polaków

W pierwszej serii bardzo dobre wyniki osiągnęli Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Pierwszy z Polaków osiągnął 222 metry i znalazł się w pierwszej dziesiątce, a Aleksander Zniszczoł skoczył 220 metrów i umościł się na 15. pozycji. Do drugiej serii zakwalifikował się również Piotr Żyła, który podobnie jak Jakub Wolny nie trafił na dobre warunki. Wolny jednak był największym pechowcem - doliczono mu ponad 20 punktów i ostatecznie nie udało mu się trafić do najlepszej trzydziestki.

Druga seria pokazała, że zarówno Piotr Żyła jak i Aleksander Zniszczoł byli dziś w o wiele lepszej formie. To, co jednak zrobił Paweł Wąsek z pewnością zadowoliło trenera - Polak osiągnął swój życiowy wynik i uplasował się na 4. miejscu, pobił też życiówkę, skacząc 233 metry. Austriak widział, że jego praca przyniosła efekt.

Thomas Thurnbichler o skokach Polaków

" Nieprawdopodobna historia. Po tych ciężkich dwóch dniach Paweł trzymał się naszego planu. Leciał wspaniale, jego faza lotu była fenomenalna. Wiedzieliśmy doskonale, że stać go na podium, a teraz stać go także na podium w konkursie lotów" - zawyrokował zachwycony Thomas Thurnbichler.

"Paweł wiedział, na czym musi się skoncentrować. Przez pierwsze dwa dni nie do końca dobrze funkcjonowała jego głowa, to go trochę blokowało, ale pokonał to, miał niezłą prędkość i to przełożyło się na odległe próby" - podsumował trener polskiej kadry.