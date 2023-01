Stoch w pierwszym skoku treningowym uzyskał 117 metrów, co dało mu 17. miejsce. W drugiej serii treningowej skoczka z Zębu już na belce startowej nie oglądaliśmy, jako jedynego z Polaków. To efekt choroby jaką 35-latek przechodził po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni.

Thomas Thurnbichler o zdrowiu Kamila Stocha: Chcieliśmy go oszczędzić

- Kamil wraca po chorobie, więc staramy się spokojnie dysponować jego siłami. Chcieliśmy oszczędzić go na pozostałe skoki, tak jak ten kwalifikacyjny dzisiaj, by czuł się komfortowo i miał wystarczająco dużo sił do rywalizacji - powiedział w rozmowie z TVP Sport Thomas Thurnbichler.