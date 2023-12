Thurnbichler zdradził kulisy treningów. W tym tkwi problem Dawida Kubackiego

Szkoleniowiec reprezentacji Polski zdecydował, że do Engelbergu pojadą Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła . Kibiców szczególnie będzie ciekawił powrót do kadry Stocha , który po całkowicie nieudanej inauguracji w Ruce i Lillehammmer odpuścił starty w Klingenthal i spędził kilka dni w austriackim Eisenerz, gdzie ćwiczył na obiekcie K-90. Treningi miały sprawić, że Stoch prezentuje się obecnie już nieco lepiej i znów będzie mógł sprawdzić się na tle rywali w oficjalnych zawodach.

Zdaniem Thomasa Thurnbichlera Stoch skacze obecnie nie tylko lepiej niż w zawodach w Finlandii i Norwegii, ale dodatkowo w Zakopanem poprawił się także w stosunku do tego, co pokazywał we wspomnianym Eisenerz .

Widzę poprawę. Usprawnił pozycję najazdową. Teraz odpoczywał dwa dni i od pierwszego skoku w Zakopanem widziałem u niego więcej pewności siebie i skakał na wyższym poziomie niż w Eisenerz. Teraz ważne, by Kamil pozostał na dobrej ścieżce. Nie powinniśmy od niego nic oczekiwać. Musi utrzymać koncentrację i ma szansę, by wrócić na szczyt

Kubacki niestabilny. Potrafi oddać znakomite skoki

- Teraz w Zakopanem Dawid pokazał mi dwa wspaniałe skoki . Jego poziom nie jest jednak tak stabilny. Jest zdolny do kapitalnych prób, ale wszystko rozbija się o utrzymanie poziomu i nad tym pracujemy. Dawid to skoczek światowej klasy i prędzej czy później w tym sezonie wróci na szczyt - ma nadzieję Thurnbichler.

O ile Stoch został wycofany z zawodów z Klingenthal, o tyle przynajmniej na razie nie ma tematu wycofania Kubackiego. - Chcemy pozostać w rytmie startowym. W środę zrobiliśmy dwie sesje treningowe. Głównym celem dla całego zespołu, również dla Dawida, jest trzymanie się techniki, a także skakanie “tu i teraz". Nie mogą pozwolić mózgowi uciekać do oczekiwań, nakładać na siebie presji wynikowej, bo to utrudnia sprawę. Trenowaliśmy cały rok, by startować, a celem w naszym sporcie jest to, by przełożyć swoje najlepsze skoki treningowe na zawody. Część zawodników zaprezentowała naprawdę dobre próby i zadaniem pozostaje dołożenie stabilności - powiedział Thurnbichler dla WP SportoweFakty.