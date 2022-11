Thurnbichler zdradził cel dla Kamila Stocha! "Nie musi się na tym koncentrować"

Thomas Thurnbichler, trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich: Jestem bardzo szczęśliwy po tych kwalifikacjach. Zauważyłem, że nasi zawodnicy nadal mogą poprawić swą technikę, ale i tak są bardzo konkurencyjni, co potwierdzają wyniki. Podkreślam, to daje mi szczęście i faktycznie jest dość podobne do Klingenthal (tam Dawid Kubacki wygrał Grand Prix, na podium też stanął Kamil Stoch - przyp. red.)!

- Zdecydowanie to nie był przypadek. Dawid był najlepszym skoczkiem latem, za każdym razem oddawał najlepsze skoki w piątek, ma dużą pewność siebie, jest w dobrej formie, jego skoki są dobrze poukładane. To nie dzieje się przez przypadek.

- To bardzo dobry występ. Jestem pod wrażeniem jego pracy, jaką wykonał przez całe lato. Zmienił też nastawienie mentalne: jest teraz bardziej spokojny, zrelaksowany. Wykonał wielką pracę w ostatnich tygodniach, co mogliście zauważyć w kwalifikacjach. Zobaczymy, jak mu pójdzie w sobotę.

- Zwłaszcza w drugim dzisiejszym skoku był bardzo spóźniony, przegapił wyjście z progu, zbyt późno rozłożył się do lotu, przez co brakowało rotacji i energii. Również ostatni skok był spóźniony. Ale Kamil jest w trakcie procesu naprawy tego. To jego cel na ten weekend. Nie musi się koncentrować na wynikach i innych sprawach, tylko na poprawie tego jednego elementu. Widziałem zresztą, że ze skoku na skok się poprawiał i to jest dobre.