Z racji, że polscy skoczkowie od początku sezonu w większości zawodzą i nie prezentują wysokiej formy, a w Vikersund ponownie, poza Aleksandrem Zniszczołem, nie błysnęli, trwały dyskusje na temat tego, kogo Thomas Thurnbichler zabierze ze sobą do Słowenii . Spekulowano, że być może sezon przedwcześnie zakończy Piotr Żyła, który w Norwegii wprost przyznał, że jest już zmęczony ostatnimi miesiącami i trudno jest mu cieszyć się ze swoich skoków.

"Nie wiem co z tą Planicą. Coś trener mówił, że widzi, że jestem przemęczony. Z drugiej strony fajnie tam jechać, chociaż dla tej atmosfery. Jak znajdzie się resztki motywacji to będzie całkiem fajnie" - mówił przed kamerą Eurosportu.

Thomas Thurnbichler wybrał skład na Planicę. I wywołał burzę wśród kibiców