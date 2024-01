PolSKI Turniej wchodzi w swoją ostatnią fazę. Teraz skoczkowie przeniosą się na trzecią ze skoczni. Zawodnicy mają za sobą już rywalizację na przebudowanej skoczni w Wiśle, a później także zalążek rywalizacji na normalnej skoczni w Szczyrku. Tam niestety jednak organizatorzy przegrali z wiatrem, co z polskiej perspektywy było bardzo słabą informacją, bo nasi zawodnicy wykonali naprawdę bardzo solidne próby, a w momencie zakończenia konkursu Dawid Kubacki prowadził.

Ostatni weekend odbędzie się w Zakopanem. Prognozy również nie są obiecujące, ale już nie raz byliśmy świadkami sytuacji, w której to poza skocznią szalał wiatr, a na samym obiekcie dzięki naturalnej ochronie stworzonej z drzew, dało się skakać, choć nie zawsze były to zawody sprawiedliwe. Pozostaje liczyć tylko na to, że Zakopane będzie miał więcej szczęścia niż Szczyrk i tym razem zobaczymy skoczków w walce o kolejne punkty.

Thurnbichler zadecydował! Oto skład Polaków na kwalifikacje w Zakopanem

Od początku wydawało się jasne, że to na konkurs indywidualny w Zakopanem trener Thomas Thurnbichler wykorzysta drugi raz kwotę krajową, która Polsce przysługuje. Po raz pierwszy z tego przywileju skorzystał w Wiśle i wówczas zaledwie jeden dodatkowy skoczek zdołał zakwalifikować się do konkursu, a był to Klemens Murańka. Warto wspomnieć też o kwalifikacji Jakuba Wolnego, ale on został zawieszony przez Polski Związek Narciarski.

Faktycznie Austriak właśnie na Zakopane powołał poszerzoną grupę zawodników, ale co nieco zaskakujące, zrezygnował z miejsca dla jednego skoczka. Być może uważa, że zaplecze nie jest wystarczająco dobre, aby reprezentować Polskę w zawodach Pucharu Świata przed własnymi kibicami. Ostatecznie do piątkowych kwalifikacji do konkursu indywidualnego Pucharu Świata na skoczni imienia Stanisława Marusarza stanie ośmiu Polaków.

Lista powołanych Polaków na piątkowe kwalifikacje do konkursu w Zakopanem:

Maciej Kot

Dawid Kubacki

Klemens Murańka

Andrzej Stękała

Kamil Stoch

Paweł Wąsek

Aleksander Zniszczoł

Piotr Żyła

