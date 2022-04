- Chcemy, aby wreszcie zaczęła się współpraca. Nie tylko między trenerami, którzy są w kadrach, ale też z klubowymi, we wszystkich regionach. Mam nadzieję, że to się spełni i spowoduje, że nasi juniorzy zaczną robić postępy - powiedział Interii dyrektor Adam Małysz.

Orzeł z Wisły jest spokojny o to, że Thurnbichler porwie za sobą skoczków.

- Thomas porwie ich ambicją i planem, który ma w głowie. Współpracuje z osobami, które są bardzo poukładane. Będzie stał za nim dobrze funkcjonujący system. Spójrzmy też na to, jak bardzo Austriacy starali się go zatrzymać. Chyba nie bez powodu to robili - podkreślał dyrektor PZN-u.





Thomas Thurnbichler ruszył do Zakopanego

Thurnbichler od razu ruszył do realizacji zadania. Wtorek spędził w Zakopanem, gdzie trenował tamtejszych skoczków.

Jak ten pierwszy trening z nowym szkoleniowcem skoczków wyglądał?

- Ćwiczyliśmy na sali. To był trening pokazowy, w którym Thomas zaprezentował nam wszystkie ćwiczenia, jakie będziemy wykonywać w najbliższym czasie. Można powiedzieć, że to był trening na zasadzie "trzy w jednym". Dostaliśmy instrukcję na trzy ćwiczenia, aby je należycie wykonywać w najbliższej przyszłości - opowiada Interii Maciej Kot.

- Zajęcia służyły też oczywiście temu, abyśmy się zapoznali i by Thomas zebrał trochę informacji o zawodnikach - doprecyzował zakopiańczyk.

- Thomas Thurnbichler ma świadomość jak ważna jest praca u podstaw. Na jej bazie będzie chciał stworzyć cały system - tłumaczy Maciej Kot.

MiBi, Interia