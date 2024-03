Thurnbichler rozpływa się nad Zniszczołem. "Ma doskonałą sylwetkę"

Aleksander Zniszczoł w 2024 roku prezentuje się znakomicie. Zawodnik, który niedawno skończył 30 lat w tym roku, jest zdecydowanie najlepszym z Polaków i pokazuje to właściwie, co weekend. Jedynie pierwszy konkurs w Oslo mu nie wyszedł, ale na tej skoczni zwykle coś komuś nie wyjdzie. Zwyczajnie, taka jest charakterystyka tego obiektu, który przez skoczków czasami nazywany jest "francą", a Kamil Stoch w przeszłości otwarcie przyznał, że wysadziłby ją w powietrze.

Zniszczoł w następnym konkursie już do drugiej serii awansował i "okiełznał" nieprzewidywalną skocznię. Obecnie to właśnie skoczek urodzony Cieszynie jest liderem Biało-Czerwonych i nie bez przyczyny w ostatnim konkursie drużynowym, to właśnie on, a nie jeden z wielkiej trójki, startował jako czwarty. Moc Zniszczoła jeszcze lepiej widać, gdy przychodzi mu startować na skoczniach do lotów narciarskich, które 30-latek wyraźnie darzy bardzo dużą sympatią.