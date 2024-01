Thurnbichler reaguje na decyzję o przerwaniu zawodów. Krótko i bez pudrowania

- Myślę, że to właściwa decyzja. Dla ostatnich 10 skoczków wiatr był zbyt mocny. To była decyzja mająca na uwadze bezpieczeństwo zawodników - mówi trener Thomas Thurnbichler w wypowiedzi prezentowanej przez PZN na platformie X .

Thurnbichler wierzy w swoją ekipę. Mówi o punkcie zwrotnym przed Zakopanem

- W ubiegłym roku również kilka razy naciskałem, by podjąć tego typu decyzje - przypomina Thurnbichler. - Dobrze, że tym razem tak się stało. Jury próbowało wszystkiego. Konkurs był wydłużany tak, jak tylko było to możliwe. Finalnie to się nie opłaciło, ale moi zawodnicy wykonali dobrą robotę.