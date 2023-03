Thurnbichler potwierdza, to on miał zastąpić Jakub Wolnego. "Nie jest gotowy"

Już wczoraj dziennikarz Interii - Tomasz Kalemba informował o tym, że pierwszym w kolejności do zastąpienia chorego Jakuba Wolnego był nie Stękała, a Klemens Murańka. 28-latek bardzo dobrze zaprezentował się podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, gdzie zajął czwarte i siódme miejsce , co stanowiło jego najlepsze rezultaty w obecnym sezonie.

Mimo to Murańka nie czuł się na tyle pewnie, by przystąpić do rywalizacji na obiekcie o HS-240, co w rozmowie ze "skijumping.pl" potwierdził szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" - Thomas Thurnbichler informując, że zawodnik wciąż zmaga się z pewnymi problemami, jeśli chodzi o odpowiednią sylwetkę w locie.