Thurnbichler podał skład na finałowe zawody. Skreślił jednego zawodnika

Skoki narciarskie. Thunrbichler ogłosił skład na ostatnie zawody Letniego Grand Prix

Szansa na życiowy sukces Pawła Wąska. Zadecyduje jeden konkurs

Na weekend w Klingenthal zaplanowano tylko jeden konkurs indywidualny. Oznacza to, że Paweł Wąsek potrzebuje tylko jednego dobrego występu, by obronić pozycję lidera i wygrać cały cykl Letniego Grand Prix. Będzie o to jednak bardzo ciężko, gdyż plasujący się za jego plecami Stefan Kraft traci do Polaka jedynie 18 punktów. Niewielką stratę ma także Alex Insam, która wynosi 24 "oczka". Spory dystans do naszego zawodnika ma czwarty Jan Hoerl, bowiem trafi już 98 punktów, zatem aby Wąsek spadł na czwartą lokatę, musiałoby dojść do sytuacji, kiedy to Austriak wygrywa, a nasz reprezetnant zajmuje najwyżej 30 miejsce w zawodach. 25-latek może być za to pewny, że nie zagrozi mu piąty Marius Lindik, ponieważ ma nad nim przewagę już 123 punktów.