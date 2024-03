Thurnbichler ogłasza, już tego nie kryje. Brutalna prawda w sprawie Polaków

Awansu do drugiej serii zawodów nie wywalczyli 33. Kamil Stoch oraz 40. Piotr Żyła . Obaj więc nie zdobyli tym razem punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Skoki narciarskie: PŚ w Trondheim. Thomas Thurnbichler podsumował występ polskich skoczków

A następnie przeanalizował to, co na skoczni zaprezentowali zawodnicy, którzy wywalczyli awans do serii finałowej. Wskazał przy tym jeden problem, z którym borykał się każdy z nich.

- To, co mnie cieszy, to progres w technice Dawida Kubackiego. Również trzeci raz z punktami dla Macieja Kota. Ten Raw Air jest dla niego stabilny, prezentuje dobry poziom. Aleksander Zniszczoł technicznie wyglądał okej, ale generalnie cały team spóźniał swoje skoki. Możliwe, że to przez "zmęczenie" nóg. Musimy skupić się na regeneracji.