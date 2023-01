Póki co w Turnieju Czterech Skoczni niepodzielnie dominuje Norweg, Halvor Egner Granerud . 26-latek wygrał oba dotychczasowe konkursy. Po nokaucie, jaki zafundował konkurencji w Oberstdorfie , potwierdził swoją siłę sukcesem w Garmisch-Partenkirchen . Tym, który stara się dotrzymać mu kroku jest Dawid Kubacki . "Mustaf" w niedzielę był trzeci.

Thomas Thurnbichler odsłania kulisy finałowego skoku

Szczególnie imponująca była druga próba Polaka. Uzyskał on 138,5 metra, skacząc z obniżonego rozbiegu i przy zdecydowanie najmniej korzystnych warunkach z całej czołówki. Niestety, do pokonania Graneruda, a także drugiego tego dnia Anże Laniska to było za mało. Mimo wszystko nasz rodak jest wiceliderem zmagań, a na skoczniach w Innsbrucku i Bischofschofen będzie ścigać lidera.