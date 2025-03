Za nami połowa mistrzostw świata w Trondheim, jeśli chodzi o rywalizację w skokach narciarskich. Po zmaganiach na skoczni normalnej kompleksu Granasen, teraz skoczkinie i skoczkowie przenieśli się na obiekt duży. Dziś odbyły się dwa treningi pań i trzy treningi panów. Ostatnia sesja treningowa kobiet została przerwana z powodu śnieżycy i silnego wiatru. Śnieg zastąpił później deszcz, co sprawiło, że trzeba było od nowa przygotowywać tory najazdowe, a to doprowadziło do opóźnienia treningów panów o 20 minut. Pierwsze skoki na obiekcie dużym pozwoliły wyłonić Marcinowi Bachledzie i Thomasowi Thurnbichlerowi skład reprezentacji Polski na konkurs mikstów.

