Puchar Świata wraca po krótkiej przerwie do Europy. W Bad Mitterndorf zawodnicy po raz pierwszy tej zimy powalczą o czołowe lokaty na obiekcie do lotów narciarskich. Co ciekawe, reprezentacja Polski znowu nie wykorzysta pełnej kwoty startowej. Trener Thomas Thurnbichler zdecydował, że do Austrii nie pojedzie Tomasz Pilch. Teraz tłumaczy, dlaczego nie powołał skoczka.