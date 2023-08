Thurnbichler może być zadowolony. Ogromny awans jego podopiecznego

Po udanej zimie nadszedł czas na kolejne dla Thomasa Thurnbichlera lato w roli trenera polskich skoczków. Czołowi zawodnicy naszej reprezentacji odpuścili sobie inaugurację sezonu w Courchevel. We Francji znakomicie spisali się zawodnicy kadry B, w tym m.in. Aleksander Zniszczoł. 29-latek opuścił Francję jako najwyżej notowany w klasyfikacji generalnej LGP reprezentant naszego kraju. Po udanym weekendzie rywalizacji na obiekcie należących do kompleksu Tremplin du Praz nadeszła pora na występ przed własną publicznością. Tym razem na liście zawodników zgłoszonych do rywalizacji znalazło się aż dziewięciu "Biało-Czerwonych".