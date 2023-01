Pierwsze miesiące pracy Thurnbichlera z "Biało-Czerwonymi" to pasmo sukcesów - kapitalna forma Dawida Kubackiego i Piotra Żyły, a także odbudowanie Kamila Stocha. Turniej Czterech Skoczni był dla Austriaka potwierdzeniem, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To znakomity premierowy Turniej Czterech Skoczni dla mnie i całej drużyny. Dawid oczywiście jest drugi w klasyfikacji generalnej, ale mieliśmy też mnóstwo innych wysokich miejsc, dzisiaj dodatkowo też jesteśmy na podium. To naprawdę miłe - stwierdził.

Thomas Thurnbichler: Tego własnie potrzebujemy, Kamila Stocha w formie

- Myślę, że to był całkiem emocjonujący dzień dla Dawida. Dostał telefon o 5 rano, w czasie naszej rozgrzewki tak naprawdę został ojcem, a na koniec stanął na podium. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić jak piękne to musi być uczucie. W pierwszym skoku można było zauważyć, że jest pełny emocji, przez co delikatnie stracił koncentrację, ale mimo tego wyciągnął z niego bardzo dużo, co tylko pokazuje, jak wspaniałym jest sportowcem. Drugi skok był już świetny, mimo trudnych warunków - wytłumaczył.