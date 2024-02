Thurnbichler chce zmienić plany kadry. Jasna deklaracja Stocha

Niestety jednak później znów coś się zepsuło i Stoch wrócił do przeciętności. Obecnie liderem naszej kadry niewątpliwie jest Aleksander Zniszczoł , który z weekendu na weekend jest lepszą wersją siebie. Najbardziej imponująco prezentował się podczas zmagań na skoczni w Willingen, gdzie dwukrotnie walczył realnie o podium, a w niedzielnych zmaganiach nawet prowadził po pierwszej serii z kosmiczną przewagą nad rywalami. Ostatecznie zajął ósme miejsce.

Kamil Stoch bez złudzeń. Podróż do USA pewna

O Zniszczoła nikt jednak nie ma obaw. Przy Stochu pewnie jakieś znaki zapytania wciąż są, ale wydaje się, że jest względnie stabilny. Największą zagadkę trener ma z pewnością z Dawidem Kubackim oraz Piotrem Żyłą . Obaj w ostatnich tygodniach nie wykazywali żadnych oznak regularności. W związku z tym nie mogą dziwić wątpliwości, które ma Thurnbichler w stosunku do ich ewentualnej podróży. - Plan zakładał, żeby jechali wszyscy, ale mamy za sobą kolejny weekend i musimy przedyskutować to z zawodnikami - powiedział trener w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Trudno powiedzieć, o których konkretnie skoczków chodziło, ale Stoch szybko wyjaśnił, jaki jest jego pogląd na tę sytuację. - Tak, to będzie mój debiut. Z takiego punktu widzenia sportowego, wiadomo, że nie będzie to dla mnie łatwy weekend, ale jeśli chodzi o atmosferę, to jestem przekonany, że będzie fajnie. Na trybunach na pewno będzie mnóstwo kibiców, Polonii, którzy będą zadowoleni z tego, że będą mogli nas na żywo zobaczyć - zapowiedział przed kamerami Skijumping.pl.