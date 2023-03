"Jasiu został Janem"

- Kamil miał w czwartek trochę problemów z trafianiem w próg, ale też z symetrią w locie. Piotrek dopiero po około 100 metrach pokazał, że potrafi latać. Z nim musimy jeszcze też trochę popracować, bo z pewnością może zrobić kolejne kroki. Bardzo dobrze prezentował się Aleksander Zniszczoł, który pobił swój rekord życiowy (227,5 m - przyp. TK). Nabrał pewności. Szczególnie w lotach narciarskich. Bardzo solidny był Andrzej Stękała, ale on może jeszcze więcej. Jeśli w jego skokach będzie jeszcze więcej energii, to wówczas będą one bardzo dobre - wyjaśniał Thomas Thurnbichler .

Trener kadry nie chciał na razie zdradzać składu na sobotni konkurs drużynowy (1 kwietnia, godz. 10.00), bo na to ma jeszcze czas do piątku.

Zapytany o debiut Jana Habdasa w lotach, odparł: - Zabranie tego zawodnika na loty nie było wcale dla mnie trudną decyzją. Wiem bowiem, że on skacze bardzo pewnie. Jednym z celów było to, by zebrał pierwsze doświadczenie w lotach. To ważne w kontekście jego dalszej kariery. I zrobił to bardzo dobrze. Jasiu został dzisiaj Janem. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z jego skoków, bo przecież pofrunął na 191. metr. W kwalifikacjach trochę jednak przedobrzył, a do tego ten skok był mocno spóźniony.