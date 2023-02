- Wszyscy wyraźnie odżyli i to jest najważniejsze . Teraz czeka ich ładowanie akumulatorów przed walką w mistrzostwach świata - dodał.

Skoki narciarskie. Dobre wieści z polskiej kadry

Najdłuższą przerwę od skoków miał Kamil Stoch, ale nasz mistrz z radością wrócił na skocznię, co zresztą oznajmił światu w mediach społecznościowych .

- Kamil wrócił do zajęć na skoczni i odżył. Był uśmiech na twarzy, a to znaczy, że było dobrze. Kamil był wyraźnie zmęczony. I to nie tylko fizycznie. Musiała zatem też odpocząć u niego głowa. Wrócił pełen zapału i bawił się skokami - wyjaśniał Topór.