Thomas Thurnbichler zapytany o karierę Żyły w MMA. Jaśniej się nie da

Po tym, jak Sławomir Peszko zakończył piłkarską karierę i ogłosił założenie federacji freak fightowej Clout MMA , sporo zaczęło mówić się o... Piotrze Żyle . Były zawodnik takich klubów jak Lech Poznań , FC Koln i Wieczysta Kraków od samego początku podkreślał bowiem, że chciałby ściągnąć do swojej federacji wielkie gwiazdy polskiego sportu i chcąc nie chcąc wymienił nazwisko jednego z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera. Żyła, co ciekawe, w oktagonie miałby zmierzyć się właśnie ze współzałożycielem Clout MMA.

Choć z początku wiele wskazywało na to, że do kultowej walki nie dojdzie, atmosferę pogrzał sam Piotr Żyła. Kilka miesięcy temu z rozmowie z dziennikarzem Filipem Czyszanowskim przyznał, że... chciałby spróbować swoich sił w sportach walki. "Pewnie, że się widzę we freak fightach" - przyznał krótko. Dość sceptycznie do tego pomysłu podszedł jednak Polski Związek Narciarski. Prezes związku Adam Małysz przyznał, że choć freak fighty opierają się nie tyle na walce, co zrobieniu dobrego show, nadal zdarzają się tam całkiem poważne kontuzje. Teraz o ewentualny debiut Piotra Żyły w MMA zapytany został trener polskiej kadry, Thomas Thurnbichler.