Thomas Thurnbichler skreślił Kamila Stocha. Zdradził kulisy decyzji

W nim był tylko przedskoczkiem, ale to mu pomogło. Oddawał coraz lepsze skoki i Łukasz Kruczek , ówczesny trener kadry, wstawił go do składu na konkurs drużynowy.

Kamil Stoch poza kadrą na MŚ w lotach. Thomas Thurnbichler wyjaśnił swoją decyzję

Teraz to wcale nie będzie takie pewne. Thomas Thurnbichler , trener polskiej drużyny, po dwóch seriach treningowych zdecydował, że nasz kraj w MŚ w lotach reprezentować będą: Piotr Żyła , Aleksander Zniszczoł , Paweł Wąsek i Dawid Kubacki . To właśnie między tym ostatnim a Stochem decydował austriacki szkoleniowiec.

Thomas Thurnbichler: - Nigdy taka decyzja nie jest łatwa. Każdy z zawodników przecież trenuje i daje z siebie wszystko. Każdy z nich zasłużył na to, by być w drużynie. W takich sytuacjach trzeba jednak podejmować nawet trudne decyzje . Zdecydowaliśmy, że poza kadrą znajdzie się Kamil Stoch.

- Kamil miał problemy z pozycją najazdową. Zaraz za progiem pozostawał za nartami. Nie łapał noszenia, bo nie rotował wystarczająco dobrze. Akurat w lotach to jest szczególnie ważne . Dawid do tego był lepszy w Zakopanem w konkursie indywidualnym. Dlatego zdecydowaliśmy się postawić na niego. Jego skoki nie były takie złe i może się jeszcze poprawić.

- To rzeczywiście nowa sytuacja w polskich skokach. Dla mnie jest to jednak jasne. Każdy musi zapracować na miejsce w drużynie. To się strasznie szybko zmienia. Na jednej skoczni jeden jest lepszy, na drugiej inny. Dla mnie to ważne, by patrzeć na to, kto jest obecnie w najlepszej dyspozycji. Dlatego zapadła taka właśnie decyzja.