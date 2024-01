Thomas Thurnbichler ruszył do kontrolera. "Coś takiego zdarzyć się nie powinno"

Zaraz po konkursie Thomas Thurnbichler , trener polskiej kadry, nie zatrzymywał się na rozmowy, ale od razu ruszył do punktu kontroli u Christiana Kathola . Chciał wyjaśnić, co się stało.

Thomas Thurnbichler musiał to wyjaśnić. Ruszył do kontrolera

Polscy skoczkowie zawiedzeni. "Nie powinno to się zdarzyć"

- I to nawet nie przy łucie szczęścia. Wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę, jako zespół. Wszyscy skakaliśmy dobrze. Zabrakło jednak technicznego przygotowania, bo to właśnie ten element nie zagrał. To była dyskwalifikacja za techniczne wykroczenie. Tak bywa. Ten sezon tak się dla nas układa, że nawet nie ma szczęścia w nieszczęściu. Ciągle gdzieś nam czegoś brakuje. Trzeba to przetrawić i iść dalej - mówił 36-latek.