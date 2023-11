Thomas Thurnbichler wziął pod lupę polskich skoczków

Niestety w niedzielę było jeszcze gorzej, a wręcz doszło do katastrofy , bowiem Stoch w ogóle nie przebrnął kwalifikacji i nie wszedł do konkursu. Los naszego najbardziej utytułowanego skoczka w historii podzielił Aleksander Zniszczoł . Tym razem największą satysfakcję mogli czuć Żyła (21.) i Kubacki (23.) , ale dla zawodników tej klasy to i tak marne pocieszenie.

Thurnbichler mierzy się z "katastrofą" w przypadku Stocha i Zniszczoła

Na końcu reporter zasugerował, że brak awansu do konkursu w przypadku Stocha i Zniszczoła to istna katastrofa. Jak do takiego stwierdzenia odniósł się trener? - Masz prawo tak oceniać, ja na to patrzę inaczej. Moje zdanie jest takie, że obaj czegoś próbowali. Próbowali być aktywni, ale to nie zadziałało. Będzie jeszcze czas na pracę - optymistycznie podsumował trener.