Już pierwszy weekend tegorocznej edycji Pucharu Świata pokazał, że Polacy nie trafili z formą na inaugurację sezonu. Sobotnie zawody w Ruce w czołowej trzydziestce zakończył tylko Dawid Kubacki , z kolei następnego dnia oprócz mistrza świata w Seefeld punktował tylko Piotr Żyła . Pozostali podopieczni Thomasa Thurnbichlera meli z kolei problem z uzyskaniem awansu do drugiej serii, a w przypadku niedzielnego występu Stocha i Zniszczoła , wywalczeniem kwalifikacji do konkursu.

Thomas Thurnbichler jest zbyt dużym optymistą? Kazimierz Długopolski nie ma złudzeń

"To nie przyjdzie tak z dnia na dzień. On wierzy w to, że będzie lepiej, ale w skokach narciarskich, czy w ogóle w sporcie, nie jest tak, że nagle zacznie przychodzi postęp. Czasami jest taki przełom, że jednym czy dwoma skokami człowiek dostaje takiego "powera" i to idzie. Ale działa to raczej u młodych zawodników" - punktował.