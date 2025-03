Thomas Thurnbichler podjął ważną decyzję. Wskazał trzech zawodników i wyjaśnił

Thomas Thurnbichler po wtorkowym treningu zdecydował się na to, by do konkursu mikstów powołać Aleksandra Zniszczoła i Dawida Kubackiego . Oni zdecydowaniej najlepiej prezentowali się tego dnia. Kubacki zakręcił się koło "10" w jednej z serii, a Zniszczoł był nawet czwarty.

Thomas Thurnbichler ogłosił skład na mikst i wskazał trzeciego do drużyny

Paweł jest naszym najlepszym zawodnikiem. On poprawia się z dnia na dzień i pewnie o wiele lepiej zaprezentowałby się w środowym mikście. We wtorkowym treningu dwóch zawodników było jednak lepszych od niego, dlatego w mikście postawimy na Olka i Dawida

- Oni zatem będą mieli okazję, by jutro jeszcze popracować nad swoimi skokami. Co do składu na konkurs drużynowy, to musimy jeszcze przegadać sprawę w sztabie szkoleniowym. To dla mnie jasne, że w czwartek w konkursie drużynowym wystąpią Olek i Dawid. Pewne miejsce powinien też mieć Paweł, który jest naszym najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem w Pucharze Świata. Musimy zatem podjąć decyzję odnośnie tego, czy postawimy na Kubę, czy na Piotrka - dodał.