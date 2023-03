Thomas Thurnbichler podjął ważną decyzję. Skoczkowie powinni być zadowoleni

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich dobiega końca, a cykl zwieńczą konkursy w Planicy. Zawodnicy mają do oddania jeszcze kilkanaście skoków na obiekcie mamucim, po czym udadzą się na zasłużone wakacje. Wiadomo już, jak długo będzie trwał urlop "Biało-Czerwonych" i kiedy dokładnie podopieczni Thomasa Thurnbichlera wrócą do pracy. Dziennikarz TVP Sport ustalił także, gdzie Kamil Stoch i spółka rozpoczną przygotowania do kolejnego sezonu.