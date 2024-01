Thomas Thurnbichler podjął decyzję. Znamy skład Polaków. Duże zaskoczenie

Rywalizacja Pucharu Świata w skokach narciarskich przeniosła się do Zakopanego. Zawodnicy w ramach PolSKIego Turnieju rywalizować będą w konkursie drużynowym oraz zmaganiach indywidualnych. W piątek na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbyły się kwalifikacje. Już podczas treningów najlepiej z Polaków prezentował się Dawid Kubacki . W dwóch próbach osiągał 136 metrów.

- Oczekiwania w PolSKIm Turnieju są takie same. W konkursie indywidualnym to miejsce w "10" zawodów. Jest to możliwe. Dzisiejsze kwalifikacje nie były najlepsze, lepsze skoki zawodnicy oddawali ponownie podczas treningów. - skomentował trener Polaków.