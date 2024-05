Thomas Thurnbichler ogłosił to oficjalnie. Jego rodzina się powiększy

Thomas Thurnbichler ogłosił, że zostanie ojcem

Podkreślił, że zawsze marzył o własnej rodzinie, a to pragnienie teraz się spełnia. Dodał, że przez długi czas szukał odpowiedniej partnerki i dobrze widzieć, że znalazł ją w pół-Włoszce, pół-Niemce, która od lat mieszka w Polsce i to właśnie tu poznała sportowca.

Thomas Thurnbichler ma wielkie plany

Thurnbichler zaznaczył, że rola ojca jest dla niego bardzo ważna i ma w planach jedno - pozwolić swojemu dziecku na to, by zapoznało się z wieloma dyscyplinami sportowymi i miało szansę wybrać swoją ulubioną. Dodał, że chciałby umożliwić to swojemu potomkowi tak, jak wcześniej pozwolili mu na to jego rodzice.