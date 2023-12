Aktualne wyniki polskich skoczków są nie tyle rozczarowujące, co mocno zaskakujące. Od początku sezonu żaden z naszych "Orłów" nie może wskoczyć na optymalne obroty, co mocno niepokoi rodzimych kibiców. Na ten moment zarówno Kamil Stoch, Piotr Żyła, jak i Dawid Kubacki nie mają większych szans na nawiązanie równej walki ze Słoweńcami, czy też Norwegami, nie wspominając o świetnie dysponowanych Niemcach oraz Austriakach.

Tuż po kolejnym wstydliwym występie, opiekun polskich skoczków, Thomas Thurnbichler ogłosił, że potrzeba zmian i do kadry na Puchar Świata wrócił Maciej Kot . Drużynowy mistrz świata z 2017 roku zastąpi Aleksandra Zniszczoła, który pomimo kilku dobrych skoków, nie był w stanie ustabilizować swojej formy i nie zdobył choćby jednego punktu do klasyfikacji generalnej.

Na ten moment mogę już powiedzieć, że Maciej Kot dołączy do drużyny w Klingenthal

Co niezwykle ważne, dla Macieja Kota będzie to powrót do pierwszej drużyny po długim rozbracie z Pucharem Świata. 32-letni zawodnik ostatni raz w elicie wystąpił 18 lutego podczas zawodów w rumuńskim Rasnovie.