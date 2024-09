Thomas Thurnbichler odstawił najlepszych skoczków. Jasne słowa: trzeba wziąć się do roboty

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Jestem bardzo zadowolony z postawy Pawła i Kuby. Mają jeszcze możliwości, by się poprawić. Ogólnie wiemy, na jakim jesteśmy etapie i co musimy poprawić. Trzymamy się planu, ale wprowadzamy drobne korekty. Głównie po to, by zapewnić sobie piąte miejsce startowe

Po weekendzie w Wiśle mocno skwaszoną minę miał Zniszczoł. Kiedy zapytaliśmy go, o wnioski po startach w tych zawodach, odpowiedział: - Tak szczerze, to trzeba się wziąć do roboty . Nie pamiętam, kiedy tak źle skakałem. W moim skokach brakowało płynności i energii. Trzeba zatem zastanowić się nad przyczyną. Technika była całkiem dobra, ale wydaje mi się, że za bardzo nie pracowała noga. Może czas na to, by mocniej poćwiczyć w siłowni.

- Nie powiem, żebyśmy wcześniej nie pracowali, ale mówiąc z grubsza, to trzeba się wziąć do roboty. Zawody w Wiśle pokazały, że są rezerwy i mamy nad czym pracować. Trzeba się nad tym skupić w spokoju. Na pewno jestem w stanie wyciągnąć pozytywy z tego weekendu. Zrobiłem krok do przodu, co pokazywałem w całkiem fajnym pojedynczych skokach. Teraz trzeba tylko się ustabilizować, by nie było to skakanie w kratkę. Po tym weekendzie jestem spokojny, bo wraca u mnie czucie. Z wyciąganiem wniosków trzeba jeszcze poczekać. Myślę, że ostatnie konkursy Letniego Grand Prix w Klingenthal pokażą nam tak naprawdę, w jakim jesteśmy miejscu. Tam pasowałoby mieć już wszystko z grubsza poukładane - dodał Kubacki.