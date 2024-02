Najbliższe dwa weekendy najlepsi skoczkowie narciarscy spędzą z dala od Europy. Najpierw polecą do Stanów Zjednoczonych na rywalizację w Lake Placid, a następnie do japońskiego Sapporo. Thomas Thurnbichler zdecydował już, jakich zawodników zabiera do USA i Kraju Kwitnącej Wiśni. Polski Związek Narciarski opublikował wpis w tej sprawie w mediach społecznościowych.