Nie lubię skakać w Hinzenbach. Nigdy nie lubiłem tej skoczni. Zresztą niewiele jest takich osób, które mają do niej sentyment. To najmniejszy obiekt w całym cyklu. Mimo że jej nie lubię, to jednak dwa lata temu potrafiłem tam wskoczyć w całkiem niezłej obsadzie do "10". Nie ukrywam, że będę chciał powalczyć, bo skoro nadarzyła się szansa na walkę o jak najwyższe miejsce w LGP, to postaram się o to

~ mówił Paweł Wąsek w rozmowie z Interia Sport.