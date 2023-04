Czas na wstępne podsumowania i pierwsze plany przed nowym sezonem zimowym. Thomas Thurnbichler , w rozmowie z WP Sportowymi Faktami, zdradza, że już przedstawił Polskiemu Związkowi Narciarskiemu swoje pomysły. Obejmują one m.in. stworzenie i wdrożenie systemu, który " ułatwi młodszym skoczkom dołączenie do czołówki światowej ". "Chcę stworzyć system, który będzie obejmował wszystkie szczeble" - deklaruje.

Ma świadomość, że miniona zima obfitowała w różne, czasem wręcz skrajne doświadczenia. Były chwile radości, triumfu i chwały, ale i momenty smutku, załamania, wręcz szoku. Do tych drugich zalicza ostatnie tygodnie, podczas których on i kadrowicze mocno zamartwiali się o stan zdrowia Marty Kubackiej oraz o czuwającego przy niej męża.

Thomas Thurnbichler o sytuacji w kadrze po wiadomości od Dawida Kubackiego: "To miało na nas ogromny wpływ"

Dawid Kubacki, zdaniem Thurnbichlera, zasługuje na szczególne słowa uznania, jeśli idzie o sportowe osiągnięcia. "Miał bardzo solidne treningi latem i to można jeszcze poprawić, żeby był jeszcze silniejszy. W środku sezonu miał drobny spadek parametrów fizycznych, co przełożyło się na rezultaty. Znaleźliśmy również rezerwy w technice lotu, co sprawiło, że stał się bardziej pewny siebie" - zaczął selekcjoner.