Thomas Thurnbichler nie ma wątpliwości. Na to czekała cała Polska

Reprezentacja Polski w kwalifikacjach do pierwszego konkursu w Engelbergu spisała się zdecydowanie najlepiej w tym sezonie. Wciąż naszym skoczkom daleko do poziomu, który prezentowali w minionych sezonach, ale stabilne skoki na dobrym poziomie dają duże nadzieje na przyszłość. Podobnie można powiedzieć o słowach, które padły z ust szkoleniowca kadry. - Dzisiejsze skoki to solidny fundament. Nie widziałem zbyt wielu błędów w próbach - przekazał Thomas Thurnbichler w rozmowie z Eurosportem.