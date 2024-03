Przed skoczkami narciarskimi ostatni taki prestiżowy turniej w sezonie 2023/24. W marcu zawodnicy rywalizują w Norwegii o zwycięstwo w rozgrywkach Raw Air. Pierwszym przystankiem jest Oslo. W piątek (08.03) na słynnej Holmenkollbakken odbyły się treningi i prolog, który padł łupem Daniela Hubera . "Biało-Czerwoni" w komplecie awansowali do sobotnich zawodów w Norwegii. Najlepszy z naszych reprezentantów Aleksander Zniszczoł zajął dwudzieste miejsce (127 m). 27. pozycja przypadła Dawidowi Kubackiemu (121,5 m), a dwa "oczka" niżej uplasował się Kamil Stoch (122 m). Z kolei trzydziesty pierwszy był Piotr Żyła (121 m), a na 42. miejscu sklasyfikowany został Maciej Kot (117,5 m).

Thomas Thurnbichler ocenił Polaków. Oto, co zauważył u Kamila Stocha

Trzykrotny mistrz olimpijski, choć zajął dopiero 29. pozycję w prologu w Oslo, miał powody do zadowolenia. Poprawił swoją prędkość najazdowa. Sam jednak studzi emocje i nie nakłada na siebie presji w turnieju. "Chciałbym po prostu skakać do ostatniej serii tego turnieju. Natomiast bardziej będę się koncentrował na tym, co jest tu i teraz, na poszczególnych zadaniach każdego dnia" - zaznaczył nasz mistrz po kwalifikacjach w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu.