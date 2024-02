Rozpoczynamy walkę o Małą Kryształową Kulę . W ten weekend skoczkowie narciarscy rywalizować będą na skoczni Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie, której rekordzistą jest Słoweniec Domen Prevc . W rywalizacji oczywiście biorą udział także reprezentanci naszego kraju. Do Niemiec trener Thomas Thurnbichler zabrał ze sobą czterech podopiecznych - Kamila Stocha , Piotra Żyłę , Dawida Kubackiego i Aleksandra Zniszczoła . Przypomnijmy, że pierwotnie w konkursach Pucharu Świata w Oberstdorfie miał wystartować także Klemens Murańka . Ostatecznie jednak 29-latek został wykreślony z listy zawodników przed Thomasa Thurnbichlera.

" Klemens nie był na to gotowy. Powiedział, że się trochę boi, co jest zrozumiałe . Loty narciarskie wymagają od skoczka pełnego zaangażowania i pewności siebie. Szkoda tylko, że powiedział o tym, gdy półtorej godziny wcześniej zapewnił nas jeszcze, że pojedzie i da radę. Cóż, jest jak jest, dla mnie nie byłoby sensu wysyłać tu kogoś, kto się boi" - tłumaczył trener polskiej kadry w rozmowie ze "Sport.pl" .

Problemy Thomasa Thurnbichlera. Austriak ujawnia. "Słyszałem, że w Polsce taki wirus gdzieś krąży"

Za nami piątkowy konkurs duetów, w którym udział wzięli Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła . "Biało-Czerwoni" na skoczni do lotów narciarskich radzili sobie całkiem dobrze, jednak finalnie zawody ukończyli dopiero na piątym miejscu. Do triumfatorów konkursu, a więc Słoweńców, tracili oni 46,7 punktu.

Po rywalizacji duetów Thomas Thurnbichler miał okazję porozmawiać z polskimi dziennikarzami. Co ciekawe, Austriak wywiadów udzielał... w maseczce ochronnej. Jak tłumaczył w rozmowie dla portalu "Sport.pl", po przyjeździe do Oberstdorfu zaczął on się bowiem bardzo źle czuć.