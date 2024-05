Thomas Thurnbichler mówił o Stochu. Nagle padły słowa o ego

Thomas Thurnbichler nie będzie trenował w nadchodzącym sezonie Kamila Stocha. Polski mistrz przejdzie pod opiekę indywidualną i samodzielnie będzie przygotowywał się do najważniejszych imprez nadchodzącej zimy. W rozmowie z Eurosportem Austriak ujawnił, co sądzi o decyzji swojego dawnego podopiecznego. W pewnym momencie padły zaskakujące słowa. Chodziło o "ego". Czy doszło między nimi do porozumienia?