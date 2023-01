Pochwały dla Dawida Kubackiego, wypadek przy pracy Piotra Żyły

Jedynym Polakiem, który nie awansował do serii finałowej, był niespodziewanie Piotr Żyła. Dla niego to była pierwsza taka sytuacja w tym sezonie.

Wielki pech Kamila Stocha. "Zobaczymy go na podium"

Po raz kolejny z bardzo dobrej strony zaprezentował się w konkursie Kamil Stoch, który zajął siódme miejsce. On tego dnia nie miał kompletnie szczęścia do warunków. W obu próbach miał mocny wiatr w plecy.

- Pierwszy skok Kamila była trochę zbyt pasywny w dojeździe. Nie miał najlepszej rotacji w tym skoku. Jest trudno wskoczyć na podium, jeśli dwukrotnie startujesz w tak złych warunkach. Kamil potrzebuje trochę szczęścia do warunków. On wykonuje naprawdę niesamowitą pracę. Poświęca się w pełni skokom. Jest prawdziwym mistrzem. Jestem pewien, że jeśli wszystko się zgra, to zobaczymy go na podium - powiedział Thurnbichler.

Thomas Thurnbichler nie ma wątpliwości. On jest przyszłością skoków

- Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że zdobył punkty. Dzisiaj przed tą wspaniałą publicznością na pewno nie skakało mu się łatwo. Duża presja ciążyła na nim. Po pierwszym skoku powiedziałem mu: w porządku, zrób to jeszcze raz, dobra robota. On odpowiedział mi: jest tylko jeden problem, nie pamiętam tego skoku. To tylko pokazuje, co dzieje się w głowie młodych skoczków, kiedy przyjdzie im rywalizować przed taką publicznością. Presja jest naprawdę niesamowita. Ten występ doda mu pewności siebie. To jeden z tych skoczków, którzy będą stanowić o przyszłości polskich skoków - mówił Thurnbichler.