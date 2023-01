Thomas Thurnbichler dopiął swego. Ale nie wszystko mu się udało [OPINIA]

Wystarczy rzut okiem na klasyfikacje Pucharu Świata i generalną za Turniej Czterech Skoczni, by dojść do wniosku, że Thomas Thurnbichler, w niespełna dziewięć miesięcy, uczynił wręcz skokowy postęp z naszą reprezentacją. Austriak sam nie jest do końca w stu procentach zadowolony. Dostrzega, że nadal napędem kadry jest trio mistrzów świata: Dawid Kubacki (32 lata), Piotr Żyła (za tydzień skończy 36 lat), Kamil Stoch (35), którzy łącznie mają 103 lata. Młodzi są daleko za nimi.