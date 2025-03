Thomas Thurnbichler daje nadzieję. "Możemy walczyć o medale. One powinny być dla nas celem"

Austriak zdecydował się na to, by do konkursu mikstów nie powoływać Pawła Wąska, który jest liderem naszej kadry. On trochę słabiej spisywał się w treningach.



Czy Polaków stać na dużej skoczni na nawiązanie walki o medale w konkursie drużynowym i indywidualnym? Na pewno otwiera się przed nimi kolejna szansa.

Thomas Thurnbichler: Marius Lindvik jest najlepszym przykładem

- Oczywiście wierzymy w to, że włączymy się do walki o medale. W przeciwnym razie w ogóle by nas tu nie było. Wszystko jest możliwe, a najlepszym przykładem jest Marius Lindvik, który także ma za sobą trudny sezon, a został mistrzem świata na normalnej skoczni. Potrafił połączyć tak wszystkie elementy skokowe, a do tego miał szczęście do warunków i teraz może świętować - powiedział Thurnbichler w rozmowie z Interia Sport. Reklama

Wszystko zatem jest możliwe z naszej strony. Przecież Paweł Wąsek był w tym sezonie kilka razy blisko podium. Jeżeli będziemy mieć dzień konia na dużej skoczni w konkursie drużynowym i indywidualnym i wszystko się ułoży po naszej myśli, to możemy walczyć o medale. One zawsze powinny być dla nas celem. Do ostatniego skoku nigdy nie wolno tracić nadziei ~ dodał.

Przed dziesięcioma laty Polska również jechała na mistrzostwa świata w Falun bez większej wiary w medalową zdobycz na skoczni, a jednak tam drużyna sięgnęła po brązowy medal.

- Jest naprawdę wielu dobrych skoczków, a poziom obecnie jest bardzo wysoki. Nasi skoczkowie nie są jednak bez szans. Mają potencjał na to, by pokazywać dobre skoki. Mamy zatem wciąż nadzieję na to, że nie wyjdziemy jednak z Trondheim z pustymi rękami - przyznał Thurnbichler.

Kiedy zapytaliśmy Austriaka o to, czy polskim skoczkom nie brakuje nieco pewności siebie, odparł: - W ostatnim sezonie nie było łatwo, ale widać, że pewność siebie ładował ciągle Paweł Wąsek. Mamy skoczków, którzy bardzo wiele przeżyli w ostatnich latach i mają doświadczenie. Nigdy nie wolno się poddawać. Pokazały to mistrzostwa świata w Seefeld. Tam polscy skoczkowie nie mieli szans po pierwszej serii na medale w konkursie na normalnej skoczni, a do domu wrócili ze złotem i srebrem. Dlatego ciągle trzeba wierzyć w sukces. Nawet wtedy, kiedy nie idzie.

Thurnbichler podkreślił, że nasza kadra miała za sobą znakomite przygotowania do mistrzostw świata, choć część zawodników chorowała.



