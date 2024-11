Thomas Thunbichler mógł odetchnąć. Ten konkurs wiele mu powiedział

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Thomas Thurnbichler ocenił konkurs w Lillehammer

To jest zatem całkiem niezły początek sezonu polskich skoczków.

Kiedy patrzę na wyniki, to nie jestem zmartwiony. Wiemy, w jakim jesteśmy teraz momencie i pracujemy dalej. Mamy na czym budować

Nasz trener przyznał, że po pierwszym konkursie może odetchnąć, bo wie, że wszystko, co zrobili w przygotowaniach, zadziałało. Teraz mogą skupić się na dalszej pracy. Nie muszą się już zastanawiać, co zrobić, by wrócić na normalne tory, bo na te już wskoczyli.