Siarczyste mrozy w Lake Placid! Zmierzono tam... -32 stopnie

Skocznie kompleksu MacKenzie Intervale były już areną konkursów Pucharu Świata, ale miało to miejsce w zamierzchłej przeszłości. Ostatni raz czołówka pojawiła się tam w sezonie 1990/91. Polak nigdy nie stał na podium zmagań. Teraz, po ponad 30-letniej przerwie to może się zmienić. Już w najbliższy weekend zaprezentują się tam między innymi Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Zabraknie za to Kamila Stocha, który został wycofany po słabszych skokach w Willingen - w niedzielę nie zdołał wywalczyć kwalifikacji do konkursu.