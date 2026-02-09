Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [9.02.2026, HARMONOGRAM]
Trzeci dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie nam przede wszystkim walkę o medale polskich skoczków. Ponadto kibiców czekają m.in. mecze curlingu i hokeja. ZIO 2026. 9.02.2026. Plan na dziś 9 lutego. Terminarz startów. Harmonogram.
Dziś 9 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych pięć zawodów finałowych. W turnieju mikstów rywalizację będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie. Polskich kibiców z pewnością najbardziej będzie interesowała walka o medale w skokach narciarskich naszych reprezentantów.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [9 lutego]
Curling (miksty)
- 10:05 Szwajcaria - Kanada (13. sesja)
- 10:05 Włochy - USA (13. sesja)
- 10:05 Norwegia - Korea Południowa (13. sesja)
- 10:05 Czechy - Estonia (13. sesja)
- 18:05 Półfinał 1
- 18:05 Półfinał 2
Hokej (kobiety)
- 12:10 Japonia - Włochy (grupa B)
- 16:40 Niemcy - Francja (grupa B)
- 20:10 Szwajcaria - USA (grupa A)
- 21:10 Kanada - Czechy, (grupa A)
Łyżwiarstwo figurowe
- 19:20 Zawody indywidualne, pary taneczne, taniec rytmiczny
Łyżwiarstwo szybkie (kobiety)
- 17:30 Finał 1000 m (ew. Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka)
Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)
- 10:30 Superkombinacja, zjazd drużynowy mężczyzn
- 14:00 Superkombinacja, slalom drużynowy mężczyzn
Narciarstwo dowolne (kobiety)
- 12:30 Slopestyle finał (1. przejazd)
- 12:59 Slopestyle finał (2. przejazd)
- 13:28 Slopestyle finał (3. przejazd)
Saneczkarstwo (kobiety)
- 17:00 Jedynki kobiet (1. ślizg, Klaudia Domaradzka)
- 18:35 Jedynki kobiet (2. ślizg, Klaudia Domaradzka)
Skoki narciarskie (mężczyźni)
- 18:00 Seria próbna HS 107 (K-98), Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek
- 19:00 Konkurs indywidualny HS 107 (K-98) (1. seria), Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek
- 20:15 Konkurs indywidualny HS 107 (K-98) (2. seria), ew. Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek
Snowboard (kobiety)
- 19:30 Big Air finał (1. przejazd)
- 19:52 Big Air finał (2. przejazd)
- 20:15 Big Air finał (3. przejazd)