Partner merytoryczny: Eleven Sports

Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [9.02.2026, HARMONOGRAM]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Trzeci dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie nam przede wszystkim walkę o medale polskich skoczków. Ponadto kibiców czekają m.in. mecze curlingu i hokeja. ZIO 2026. 9.02.2026. Plan na dziś 9 lutego. Terminarz startów. Harmonogram.

Skoczek narciarski w powietrzu podczas skoku na nartach, ubrany w profesjonalny kombinezon sportowy z widocznym kaskiem oraz numerem startowym, w tle ciemne niebo podkreślające dynamikę ruchu.
Kamil Stoch na skoczni zimowych igrzysk olimpijskich 2026 w PredazzoEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Dziś 9 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych pięć zawodów finałowych. W turnieju mikstów rywalizację będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie. Polskich kibiców z pewnością najbardziej będzie interesowała walka o medale w skokach narciarskich naszych reprezentantów.

Konrad Niedźwiedzki o polskich łyżwiarzach: To będą kandydaci do medali na igrzyskach. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [9 lutego]

Curling (miksty)

  • 10:05 Szwajcaria - Kanada (13. sesja)
  • 10:05 Włochy - USA (13. sesja)
  • 10:05 Norwegia - Korea Południowa (13. sesja)
  • 10:05 Czechy - Estonia (13. sesja)
  • 18:05 Półfinał 1
  • 18:05 Półfinał 2

Hokej (kobiety)

  • 12:10 Japonia - Włochy (grupa B)
  • 16:40 Niemcy - Francja (grupa B)
  • 20:10 Szwajcaria - USA (grupa A)
  • 21:10 Kanada - Czechy, (grupa A)

Łyżwiarstwo figurowe 

  • 19:20 Zawody indywidualne, pary taneczne, taniec rytmiczny

Łyżwiarstwo szybkie (kobiety)

  • 17:30 Finał 1000 m (ew. Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka)

Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)

  • 10:30 Superkombinacja, zjazd drużynowy mężczyzn
  • 14:00 Superkombinacja, slalom drużynowy mężczyzn

Narciarstwo dowolne (kobiety)

  • 12:30 Slopestyle finał (1. przejazd)
  • 12:59 Slopestyle finał (2. przejazd)
  • 13:28 Slopestyle finał (3. przejazd)

Saneczkarstwo (kobiety)

  • 17:00 Jedynki kobiet (1. ślizg, Klaudia Domaradzka)
  • 18:35 Jedynki kobiet (2. ślizg, Klaudia Domaradzka)

Skoki narciarskie (mężczyźni)

  • 18:00 Seria próbna HS 107 (K-98), Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek
  • 19:00 Konkurs indywidualny HS 107 (K-98) (1. seria), Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek
  • 20:15 Konkurs indywidualny HS 107 (K-98) (2. seria), ew. Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek

Snowboard (kobiety)

  • 19:30 Big Air finał (1. przejazd)
  • 19:52 Big Air finał (2. przejazd)
  • 20:15 Big Air finał (3. przejazd)
Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakPhilipp GuellandAFP
Łyżwiarz szybki w czerwonym stroju z biało-czerwonym motywem w trakcie wyścigu na lodowisku, dynamiczny ruch, wyraz skupienia na twarzy, wokół tor oznaczony niebieskimi liniami i czerwonymi punktami.
Natalia CzerwonkaAris MessinisAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja