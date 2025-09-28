Ten wyczyn przejdzie do historii. 18-letni Polak pobił dwa rekordy skoczni. Maciusiak może być dumny

Przez lata mogliśmy być świadkami "złotej ery" polskich skoków narciarskich. W niezliczonej liczbie konkursów: Pucharu Świata, mistrzostw świata czy wreszcie igrzysk olimpijskich podziwialiśmy wyczyny takich zawodników jak: Kamil Stoch, Dawid Kubacki czy Piotr Żyła. Nierzadko ich starty kończyły się także sukcesami, które tylko ugruntowały pozycję "Biało-czerwonych" w środowisku tej dyscypliny.

Od pewnego czasu coraz częściej mówi się jednak o wymianie pokoleniowej, która zdaniem wielu osób nie maluje się dla polskiej kadry w zbyt jasnych barwach. Już teraz wiadomo, że zbliżający się sezon olimpijski będzie ostatnim w wykonaniu Kamila Stocha. Ten jeszcze przed startem zmagań ogłosił publicznie swoją decyzję. Póki co na horyzoncie nie pojawia się zawodnik, który wyraźnie mógłby wejść w narty naszego mistrza olimpijskiego oraz lidera kadry. Coraz śmielej o to miano walczy jednak Kacper Tomasiak, co udowodnił w niedzielnym konkursie CoC Hinterzarten, popisując się nieprawdopodobnym wyczynem.

Polak pisze historię w Hinterzarten. Maciusiak z pewnością będzie dumny

Już podczas sobotniego konkursu 18-letni Tomasiak popisał się fenomenalną formą. Po dwóch świetnych skokach zakończył on zmagania Letniego Pucharu Kontynentalnego na 2. miejscu. Co więcej, dzięki swoim wyczynom awansował on wówczas na pozycję lidera klasyfikacji generalnej LPK, a tym samym dał nowemu trenerowi naszej kadry narodowej - Maciejowi Maciusiakowi - dość wyraźny sygnał przed startem sezonu olimpijskiego.

Dzień później nastoletni skoczek z kraju nad Wisłą zamierzał udowodnić, że jego wyczyny nie były jedynie dziełem przypadku. W pierwszej serii niedzielnego konkursu ponownie zameldował się on na belce startowej. Już po wyjściu z progu widać było, że jego skok zapowiada się na naprawdę udany.

Lądujący Tomasiak mijał po kolei wszystkie widoczne na zeskoku linie, aż wreszcie wylądował kilka metrów za rozmiarem skoczni. Po chwili system wskazał, że polski zawodnik popisał się skokiem na odległość 114.5 metra, a więc... o 2 metry dalej niż oficjalny rekord Hinterzarten, należący do Noriakiego Kasai oraz o 0.5 metra dalej niż najdłuższy skok oddany dotychczas na tym obiekcie, którego autorem był David Zauner. Naturalnie po pierwszej serii konkursowej był on liderem stawki, a jego przewaga nad Jonasem Schusterem wynosiła 3 punkty.

Swoją fenomenalną próbą Kacper Tomasiak z pewnością dał kibicom z kraju nad Wisłą powód do radości. Zyskał on jednocześnie coś równie cennego - bardzo mocny argument w walce o możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w zbliżającym się coraz większymi krokami sezonie Puchary Świata.

